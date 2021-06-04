С опережением графика ведётся укладка асфальта в Коле

С установлением теплой погоды в Коле началось асфальтирование дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы в городе ведутся с опережением графика.

Вчера подрядчик завершил укладку дорожного покрытия на участке улицы Миронова. В ближайшее время также будет заасфальтирован проезд Почтовый – от проспекта Защитников Заполярья,30 вдоль школы-интерната.

Несколько дней потребуется на то, чтобы свежий асфальт выстоялся, после чего начнется проверка качества. Стандартная процедура для принятия решения о качестве асфальта – забор кернов. Пробы дорожного покрытия будут направлены на исследование в специализированную лабораторию.

Ещё два участка в Коле готовы к асфальтированию, на улице Поморской продолжается устройство тротуаров. На данный момент 6 объектов дорожного нацпроекта в городе находятся в работе, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.