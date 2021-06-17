С опережением графика ведутся дорожные работы на семи объектах в Коле

Завершить дорожные работы на семи объектах в Коле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик планирует с опережением графика к 15 июля, если позволят погодные условия. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

«В Коле реализуется семь объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Из них – шесть в работе, три объекта уже завершены. Ещё один объект в высокой стадии выполнения. Соответственно, все работы идут с опережением графика. Сложностей не было, изначально там взяты достаточно неплохие темпы, – отметил Артём Гришин. – Подрядчик имеет все ресурсы, внимательно следит за объектами».

Контракт с подрядчиком заключён на сумму более 66 млн рублей.

На 100% уже выполнены дорожные работы и идёт подготовка исполнительной документации на трёх объектах:

проезд от просп. Защитников Заполярья, 30 - вдоль школы-интерната до просп. Советский, 45;

проезд к жилым домам № 22а, 24, 26, 28 по просп. Миронова;

проезд – ул. Красноармейская (спуск от ул. Победы, 10 до ул. Красноармейская, 23, спуск от ул. Победы, 12 до ул. Красноармейская, 23).

Продолжается выполнение работ на объектах: улица Поморская, проспект Советский и проспект Защитников Заполярья.

К работам на улице Строительной подрядчик приступит после завершения ремонта на улице Поморской, сообщает региональное Министерство информационной политики.