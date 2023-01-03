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Мурманская область. Арктика (16+)03.01.23 16:00

С основами «гражданственности и патриотизма» будут знакомить детей в детском саду

Чему следует учить детей от года до двух, от трёх до пяти и с шести лет, прописали в единой федеральной программе дошкольного образования. Такой приказ Минпросвещения РФ появился на портале правовой информации под конец 2022 года.

Как следует из документа, детям от одного до двух лет нужно привить первичный опыт социального взаимодействия, например научить здороваться и благодарить. Детей от трёх до пяти лет предлагается учить заботе — о членах семьи, животных, растениях. А детей с шести лет — ещё и чувству любви к Родине.

Формировать у малышей основы «гражданственности и патриотизма» в разном возрасте нужно по-разному, считают авторы программы. Малышам — рассказывать о малой родине, показывать её на глобусе и карте. Детей постарше — знакомить с государственной символикой и учить её уважать. К шести-семи годам будущие школьники должны уже иметь представление о Конституции, полагают в Минпросвещения.

В итоге на выходе из детского сада ребёнок должен иметь представление о жизни в России, важных исторических событиях Отечества, многообразии стран и народов мира, отмечается в документе. Также в Минпросвещения рассчитывают, что дошкольник по результатам освоения программы будет стремиться оказать помощь и поддержку другим людям, стараться разрешать конфликты конструктивными способами, проявлять положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и себе. 

Единая программа дошкольного образования — это ещё и десятки современных и классических изобразительных, литературных, музыкальных произведений, с которыми рекомендуется познакомить детей с рождения и до 7—8 лет, рассказала «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

«Таким образом, в России планируется сформировать целостный процесс обучения и воспитания дошкольников, основанный на традиционных ценностях и современных практиках образования. С этой целью и создаётся единое образовательное пространство», — пояснила сенатор.

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Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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