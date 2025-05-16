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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.25 11:30

С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин вчера на рабочей встрече в Москве обсудили развитие энергосистемы Кольского Заполярья и электроснабжение перспективных арктических проектов. Также стороны рассмотрели другие вопросы, включая проработку регуляторного соглашения, возможную консолидацию сетевых активов.

Губернатор отметил, что Мурманская область активно развивается, регион стремительно меняется к лучшему. За последние 6 лет уже вложено 1,5 триллиона рублей инвестиций.

«И это не предел – в портфеле ещё около 300 проектов. И мы прекрасно понимаем: каждому из них нужна современная энергетическая инфраструктура, надёжные и мощные источники энергии. Сегодня как раз обсуждали, как будем развивать электросетевой комплекс региона. Наш партнёр «Россети» планирует увеличить объём инвестиций в Мурманскую область. Разработана отдельная программа по повышению надёжности электросетевого комплекса, подключению новых объектов», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что это важно не только для крупных промышленных проектов, но и для городской жизни, в том числе для развития индивидуального жилищного строительства.

«В Арктике сейчас доступна ипотека под 2%, а по региональной программе «Свой дом в Арктике» мы дополнительно даём 1 миллион рублей на строительство. Это серьёзный стимул для людей строить своё жильё. Уже более 1000 домов построено по этой программе. Договорённости с «Россетями», которых мы достигли сегодня, создают надёжную основу для того, чтобы продолжать развивать и крупные проекты, и комфортную жизнь в арктических городах», – прокомментировал губернатор.

«Мурманская область – ворота в Арктику, стратегически значимый регион, где решаются масштабные задачи. Группа «Россети» содействует этой работе, обеспечивает электроснабжение строящихся предприятий, участвует в выполнении плана «На Севере – жить!», который синхронизирован с нацпроектами. В этом году направим на модернизацию и развитие электросетей Мурманской области более 7,5 млрд рублей», – сказал Андрей Рюмин.

Он отметил, что многие задачи связаны с усилением транспортной и туристической инфраструктуры. Например, сейчас дочерняя компания «Россети Северо-Запад» строит электрокотельную для нового терминала аэропорта Мурманск, который позволит принимать в 2,5 раза больше пассажиров – до 3 млн в год.

Ещё один приоритет – выдача мощности для расширения железнодорожных подходов к порту «Лавна». Это ключевой объект Мурманского транспортного узла. Работы позволят увеличить грузоперевозки втрое – до 18 млн тонн в год. Кроме того, в 2026 году компания построит линию электропередачи и подстанцию 35 кВ для электроснабжения туристического кластера «Валла-Тунтури».

В числе перспективных задач магистрального комплекса – завершение реконструкции системообразующего транзита Кольской энергосистемы – ЛЭП 330 кВ «Мончегорск – Оленегорск – Выходной», строительство подстанции 330 кВ «Арктика», которая войдёт в число крупнейших питающих центров северо-запада.

 

 

Фото (пресс-служба ПАО «Россети»): https://gov-murman.ru/info/news/

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