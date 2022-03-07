С первым праздником весны! 52% от общей численности жителей Мурманской области – это женщины

В преддверии праздничной даты коллектив Мурманскстата опубликовал необычный портрет женщин-северянок.

Согласно данным регионального статистического ведомства, на 1 января 2021 года в Заполярье проживало 380 тысяч женщин (52% от общей численности жителей региона). Из них 183 тысячи были заняты в экономике региона. 57% работающих граждан в Мурманской области – женщины, средний возраст которых 44 года. В целом средний возраст северянок - 42 года.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин в Заполярье – 75 лет. Кроме того, среднее число рождений на одну женщину в Мурманской области – 1,4 (подробно на фото).

Мурманскстат поздравляет всех представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днём! «Желаем вам здоровья, мира, благополучия, семейной гармонии, бесконечного счастья и любви! Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная свежестью первых весенних цветов, благодарностью и заботой ваших близких окружает вас и в будни, а успех и удача сопутствуют во всех делах!», - пишут сотрудники регионального статистического ведомства.