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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.22 13:15

С победы команды «ММТП» начались соревнования в рамках Кубка г. Мурманска по хоккею с мячом 2022 года

В областном центре начались соревнования в рамках Кубка г. Мурманска 2022 года по хоккею с мячом среди мужских команд. По традиции, в нём выступает команда «Мурманский морской торговый порт». Игра с участием портовиков и команды «Автомобилист» СШ-6, которая прошла на стадионе «Строитель», дала старт турниру. Он пройдёт в течение ближайшего месяца и завершится финалом 24 декабря 2022 года.

Как рассказал капитан мурманских портовиков, мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский, как всегда, перед началом турнира были определенные переживания, но с первых минут команда почувствовала свою игру, а это придало силы и уверенность.

«Первая стартовая игра в сезоне – это всегда непросто. Но с первых минут мы играли слажено, забивали в свои моменты и довели игру до победы», - рассказал Яков Красовский.

Итоговый счёт встречи – 16:4 в пользу портовиков, и мы поздравляем наших ребят! Напомним, в двух предыдущих турнирах на Кубок г. Мурманска по хоккею с мячом среди мужских команд «ММТП» становился победителем турнира. Верим в нашу команду, желаем показать красивую яркую игру и вновь занять достойное место!

Ближайшая встреча, которая предстоит команде «ММТП», состоится 7 декабря в 20.00.

Календарь Кубка г.Мурманска по хоккею с мячом среди мужских команд (возможны изменения):

3 декабря - 15.00 - «Автомобилист» СШ-6 - Ветераны г.Мурманска;

5 декабря - 20.00 - «Электранс» СШ-6 - Ветераны г.Мурманска;

6 декабря - 20.00 - «Автомобилист» СШ-6 - «Строитель»;

7 декабря - 20.00 - «ММТП» - Ветераны г.Мурманска;

11 декабря - 12.00 - «ММТП» - «Строитель»;

14 декабря - 20.00 - «Строитель» - «Электранс» СШ – 6;

17 декабря - 15.00 - «Электранс» СШ-6 - «Автомобилист» СШ-6;

18 декабря - 12.00 - «Строитель» - Ветераны г.Мурманска;

20 декабря - 20.00 - «ММТП» - «Электранс» СШ – 6;

24 декабря - 15.00 – финал.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250440%2Fwall-149919532_2856

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