С подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих

В настоящее время все они находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС РФ.

В настоящее время все они находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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