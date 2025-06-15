Мурманская область. Арктика (16+)15.06.25 09:30
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь.
14 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих.
Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Фото и видео: https://vk.com/mil
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