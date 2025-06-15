Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь.

14 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена ещё одна группа российских военнослужащих.

Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Фото и видео: https://vk.com/mil