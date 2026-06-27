С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих
Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.
Вчера возвращенные российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие были доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Фото и видео: https://vk.com/mil