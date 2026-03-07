Мурманская область. Арктика (16+)07.03.26 09:30
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих
Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ.
Вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.
Фото и видео: https://vk.com/mil
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
-Скоро в эфире21:15«Книжный клуб». Художественный фильм (16+)22:55Городские хроники (6+)23:10«Загадочные убийства Агаты Кристи-3». Художественный сериал, 10 серия (18+)
-PRO Деньги (16+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,05 рубля, доллара прибавил 96 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года