С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ.

Вчера российские военнослужащие находились на территории Республики Беларусь, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.

Фото и видео: https://vk.com/mil