Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, самолётами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, самолётами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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В результате наступательных действий российских войск 1 декабря полностью освобождён от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, ранее от украинских националистов были освобождены населённые пункты: Андреевка, Белгородовка и Перше Травня Донецкой Народной Республики.

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