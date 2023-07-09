С подразделениями противовоздушной обороны Северного флота проведено учение по охране воздушного пространства России в Арктике

С подразделениями противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцируемыми в посёлке Тикси Республики Саха (Якутия), проведено тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики.

В ходе учения военнослужащие противовоздушной обороны, совершив марш, скрытно переместили технику на запасные боевые позиции.

Личный состав выполнил тактическую маскировку техники и отработал элемент обеспечения охраны позиций от условных диверсионных групп. Зенитные ракетные комплексы были развернуты из походного положения в боевое, расчеты отработали действий по различным вводным.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе выполнения учебной задачи военнослужащие провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, с помощью компьютерного моделирования завели воздушные цели, отработали их сопровождение, а поражение было выполнено электронными пусками зенитных управляемых ракет.

Также было организовано тактическое взаимодействие боевых расчётов зенитных ракетных комплексов и радиотехнических подразделений по обмену радиолокационной информации по воздушным целям.

Учение продлилось несколько дней. В ходе него военнослужащие зенитных ракетных подразделений отработали полный комплекс задач по своему основному предназначению.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12472379@egNews