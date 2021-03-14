С подразделениями связи армии ВВС и ПВО Северного флота проведено учение в Мурманской области

Подразделения связи армии ВВС и ПВО Северного флота развернули полевые комплексы связи в рамках командно-штабного учения центра управления силами объединения, которое состоялось в Мурманской области.

Связисты объединения ВВС и ПВО флота выполнили комплекс специальных нормативов по развертыванию полевых пунктов управления и узлов связи, а также установлению проводной, радио, спутниковой и других видов связи. Кроме этого, они отработали практические действия по организации обмена данными между абонентами в рамках общей автоматизированной системы управления подразделениями при проведении тактических операций в различных метеоусловиях с учетом особенностей Крайнего Севера.

Военнослужащие совершенствовали навыки практического применения современных радиостанций средней мощности, цифровых радиорелейных и мобильных станций связи, а также станций космической и спутниковой связи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учения проводилась проверка готовности стационарных и передвижных узлов связи к приему дополнительных каналов связи первой очереди и готовности подразделений радиотехнического обеспечения резервных станций.