С «Поля чудес» команда 10-го СРЗ привезла телевизор

25 сентября на «Первом канале» вышел в эфир праздничный выпуск передачи «Поле чудес», посвященный Дню машиностроителя. В игре приняли участие 9 игроков из разных регионов страны, которые были выбраны по итогам деятельности региональных отделений Союза машиностроителей России за первое полугодие 2020 года. Мурманское региональное отделение оказалось на 7-ом месте по России и, таким образом, получило возможность представить Кольский край.

На игру отправилась команда 10-го судоремонтного завода, лидирующая по уровню активности в деятельности реготделения СоюзМаш.

Для предприятия это событие, в свою очередь, стало большим подарком к 85-летнему юбилею. Со сцены знаменитого капитал-шоу состоялась премьера гимна АО «10 СРЗ», исполненная заводчанами.

За барабаном «Поле чудес» стояла руководитель группы по внешним связям и связям с общественностью АО «10 СРЗ» Ольга Попова, которая привезла в качестве подарков для Леонида Якубовича дары севера, включающиеся в себя варенье из северных ягод, вяленую оленину и ягельные чипсы. В музей «Поле чудес» был передан макет подводной лодки проекта 949А «Антей», нареченной «Первый канал», с открытыми шахтами.

- Для того чтобы проекты «Первого канала» всегда выстреливали, - заметила Ольга Викторовна.

Также была передана из музея 10-го судоремонтного завода в музей капитал-шоу «Поле чудес» часть сварного шва лёгкого корпуса подводной лодки третьего поколения.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в качестве подарка передал Леониду Аркадьевичу толстовку и бейсболку со ставшим уже узнаваемым брендом «На Севере - жить!»

В день записи пришли поболеть за нашу команду и группа поддержки ОСК под руководством Степана Мясоедова, главного эксперта отдела обучения и развития персонала департамента управления персоналом ОСК.

Победителем игры стал представитель из г.Пензы, который увез набор бытовой техники, зеркальный фотоаппарат и компьютер.

На 10-й СРЗ Ольга Попова и команда привезли телевизор.