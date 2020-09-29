В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 10:45

С «Поля чудес» команда 10-го СРЗ привезла телевизор

25 сентября на «Первом канале» вышел в эфир праздничный выпуск передачи «Поле чудес», посвященный Дню машиностроителя. В игре приняли участие 9 игроков из разных регионов страны, которые были выбраны по итогам деятельности региональных отделений Союза машиностроителей России за первое полугодие 2020 года. Мурманское региональное отделение оказалось на 7-ом  месте по России и, таким образом, получило возможность представить Кольский край.

На игру отправилась команда 10-го судоремонтного завода, лидирующая по уровню активности в деятельности реготделения СоюзМаш.

Для предприятия это событие, в свою очередь, стало большим подарком к 85-летнему юбилею. Со сцены знаменитого капитал-шоу состоялась премьера гимна АО «10 СРЗ», исполненная заводчанами.

За барабаном «Поле чудес» стояла руководитель группы по внешним связям и связям с общественностью АО «10 СРЗ» Ольга Попова, которая привезла в качестве подарков для Леонида Якубовича дары севера, включающиеся в себя варенье из северных ягод, вяленую оленину и ягельные чипсы. В музей «Поле чудес» был передан макет подводной лодки проекта 949А «Антей», нареченной «Первый канал», с открытыми шахтами.

- Для того чтобы проекты «Первого канала» всегда выстреливали, - заметила Ольга Викторовна.

Также была передана из музея 10-го  судоремонтного завода в музей капитал-шоу «Поле чудес» часть сварного шва лёгкого корпуса подводной лодки третьего поколения.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в качестве подарка передал Леониду Аркадьевичу толстовку и бейсболку со ставшим уже узнаваемым брендом «На Севере - жить!»

В день записи пришли поболеть за нашу команду и группа поддержки ОСК под руководством Степана Мясоедова, главного эксперта отдела обучения и развития персонала департамента управления персоналом ОСК.

Победителем игры стал представитель из г.Пензы, который увез набор бытовой техники, зеркальный фотоаппарат и компьютер.

На 10-й СРЗ Ольга Попова и команда привезли телевизор.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Международная экспедиция изучит состояние подводной мерзлоты в арктических морях
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Русский граф Болгаров». Документальный фильм (12+)15:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»-PRO Валюту (16+)Доллар и евро продолжили рост в начале торгов-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Мурманская область остается лидером по развитию коммунальной инфраструктуры среди всех регионов России-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)В школу – по новому порядку
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика