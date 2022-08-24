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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.22 17:00

С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» начался приём заявок от регионов на софинансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. Федеральный проект «Бизнес-спринт» предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей.

Федеральная поддержка предусмотрена на создание объектов спорта, модернизацию и реконструкцию, а также на приобретение в собственность спортивного объекта, спортивного оборудования и инвентаря.

«Одна из основных задач Министерства спорта Мурманской области – вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом всё большего числа северян. Добиться этой важной цели помогает всесторонняя помощь со стороны федерального и регионального правительств. Проект «Бизнес-спринт» позволит создать в Мурманской области большое количество «умных» площадок и реализовать масштабный спортивный проект с использованием концессионных соглашений и механизмов государственно-частного партнерства», – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

С помощью федерального финансирования в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок.

Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, начиная с 2023 года субъектам будет ежегодно направлено более 3 млрд рублей на эти цели.

Приём заявок от регионов продлится до 2 сентября 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на создание «умных» спортивных площадок Мурманская область получит в рамках этого же федпроекта 152 млн рублей. В 2022 году – 52 млн рублей, 40 млн и 60 млн соответственно в 2023 и 2024 годах.

 

 

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