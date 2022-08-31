Мурманская область. Арктика (16+)31.08.22 10:15
С праздничными днями 2023 года стало всё ясно
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году.
В 2023 году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно, говорится в сообщении.
Период новогодних праздников продлится с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.
Также нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.
Фото: https://jenclub-victori.ru/kalendari-na-2023-god/
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