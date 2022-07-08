С праздником! Как живут семьи трудящихся в России - топ-5 фактов о семьях соискателей по версии hh.ru

День семьи, любви и верности — праздник в России, который отмечается ежегодно 8 июля. В преддверии памятной даты эксперты hh.ru собрали топ-5 фактов о семьях и традициях россиян-соискателей.

Факт №1. Семья – это секрет

Больше половины респондентов-россиян (57%) заявили, что стараются не раскрывать коллегам на работе информацию о личной жизни и семье. Причём женщины-респонденты чаще мужчин укрывают такую информацию о себе (60% против 54%). Меньше всего о своей личной жизни распространяются на работе представители сферы транспорта, продаж и строители. Чаще всего говорят о семейных делах маркетологи.

Факт №2. Семья – ключевой фактор затрат россиян

В топ ключевых затрат россиян входят основные составляющие семейной жизни: еда (47%), жилье (35%), «коммуналка» (25%), дети (17%), отдых (8%). При этом многие россияне могли указывать индивидуальные ответы и достаточно массовым стал ответ «алименты», куда может уходить львиная доля дохода.

Факт №3. Семья помогает в сложных обстоятельствах

Поддержка со стороны членов семьи – один из ключевых помогающих факторов в случае финансовой нестабильности. Родственники помогают финансово каждому третьему россиянину (34% опрошенных). Причём женщины-респонденты получают такую помощь чаще, чем мужчин (43% простив 23%).

Факт №4. Россияне предпочитают отдыхать от работы в семейном кругу

Соискатели по всей стране массово выбирают отдых, связанный с домом, семьей, детьми и родственниками. Так, 24% планируют этим летом отдыхать на даче, ещё 22% будут вместе с родственниками заниматься бытовыми делами (ремонт и т. п.), 20% пойдут в походы или поедут на пикники, 19% хотят поехать в отпуск заграницу.

Факт №5. Семья – приоритет на год вперёд

Для каждого второго россиянина (52%) именно семья является приоритетом на ближайшее время. То есть именно свои родным и близким люди планируют уделять больше всего внимания и времени. С небольшим перевесом (59%) на первом месте по важности оказалась работа, на втором месте – саморазвитие (57%).