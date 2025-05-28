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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 10:00

С приходом высоких температур прогнозируется резкий подъём уровня воды на реке Кола

Положительные температуры воздуха привели к подъёму воды на реке Кола. Отмечен резкий подъём из-за высоких температур воздуха и интенсивных локальных осадков.  

По поручению главы региона Андрея Чибиса ситуация находится на личном контроле заместителя губернатора Мурманской области - министра юстиции Мурманской области Ксении Зинатуллиной.

«В последние сутки отмечается прирост уровня воды по 4 см в час. Территория нп Кильдинстрой, ж/д станции Лопарская, ж/д станции Выходной, ж/д станции Магнетиты, нп Зверосовхоз, нп Шонгуй Кольского района входят в установленные зоны затопления и подтопления, определенные приказом Двинско-Печорского бассейнового водного управления от 05.02.2021. Именно в них сейчас и наблюдается подтопление. С учётом высоких температур и дождей в ближайшие сутки прогнозируется достижения уровня воды в реке Кола до 400-420 см. Сегодня БПЛА Главного управления МЧС России по Мурманской области облетел точки подтопления. Существуют дальнейшие риски для наших посёлков и железнодорожных путей. В случае, если поднимающаяся вода несёт угрозу людям, необходимо незамедлительно звонить по номеру 112», – отметила Ксения Зинатуллина.

По её словам, в зоне особого контроля находится нп Кильдинстрой, где критично близко к воде расположен жилой дом и социальный центр «Берегиня». В данный момент силами сотрудников МЧС, Минприроды Мурманской области, Министерства региональной безопасности, администрации муниципалитета и военных возводится дамба из мешков с песком, чтобы не допустить подход воды к жилому дому и социальному учреждению.

Как пояснила руководитель Мурманского УГМС Оксана Чаус, сегодня уровень воды, возможно, достигнет отметки «опасное» явление. Такой уровень воды сохранится 28-29 мая.

В Кольском округе состоялось внеочередное заседание противопаводковой комиссии под председательством главы Александра Лихолата. По его словам, ситуация с паводком под контролем, принимаются все необходимые меры, ведомства находятся на оперативной связи.

«Просим жителей ДНТ, наших посёлков внимательно следить за ситуацией, реагировать на рассылаемые СМС-предупреждения и в случае необходимости быть готовыми покинуть дачные посёлки», – сказал Александр Лихолат.

В районе ДНТ «Кильдинское» подтоплено 13 приусадебных участков, ещё 5 участков – частично. Вчера к 10.00 на место прибыли оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области, представители Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, представители Министерства региональной безопасности Мурманской области, администрации г.п. Кильдинстрой, Управления по обеспечению населения Кольского района, пожарные, представители управляющей компании. К работам привлечен беспилотный летательный аппарат, а также аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В ДНТ «Профснаб» на первой линии домов от р. Кола подтоплены придомовые территории у трех участков, вода к домам не подступила. Также подтоплен проезд вдоль береговой линии. Имеется основная дорога к подъезду ДНТ «Профснаб», которая находится выше ДНТ (порядка 5-6 метров над уровнем р. Кола). Данная дорога обеспечивает проезд сверху к домам ДНТ. Доставлены КАМАЗы с песчано-гравийной смесью. ГОУП «Мурманскводоканал» приступил к отсыпке подтапливаемой территории.

В пгт Кильдинстрой, на ул. Набережная в районе домов №12, № 14, вода прибывает. Проводится работа по возведению преград из мешков с песком силами УГХ и Кильдинской УК.

Замечено поднятие уровня воды в г.п. Мурмаши в районе моста через Кротов ручей. С данного момента проводятся постоянное наблюдение и контроль за интенсивностью подъема воды. Уровня подтопления моста вода не достигла, водопропускные трубы работают с подпором. При поступлении воды на проезжую часть администрацией г.п. Мурмаши будет принято решение о прекращении движения по мостовому сооружению и ограждению его со стороны ул. Мира и ул. Тягунова пластиковыми дорожными блоками с установкой дорожных знаков «Объезд препятствия».

Для пресечения попыток перехода по трубопроводу, проходящего рядом с мостом, будет организовано дежурство (пост) силами «ДНД Мурмаши». Ведётся круглосуточный мониторинг уровня воды с фотофиксацией. На данный момент подрядной организацией ООО «Омега» строится искусственный вал из мешков с песком для недопущения выхода воды на проезжую часть. 

До вершины опор моста на ж/д ст. Выходной остаётся более 1,5 метра. В настоящее время подтоплена береговая линия с лесонасаждениями (горизонтальная песчаная площадка). На случай подтопления приведена в готовность аварийная бригада МУП «ЖКХ г.п. Молочный». Заготовлено 100 мешков с песком для устройства преградительных валов.

Профильные ведомства правительства Мурманской области находятся на связи с администрациями муниципальных образований для оказания незамедлительной помощи.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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