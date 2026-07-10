С прискорбием сообщаем: ушёл из жизни Юрий Зальевич Бергер

Юрий Зальевич был значимым человеком в регионе. Он родился в Мурманске в 1946 году в семье участников Великой Отечественной войны. Его отец офицер-артиллерист и мать зенитчица защищали нашу Родину от фашистов.

Судьба и карьера Юрия Бергера были тесно связаны с Мурманской областью. Он стал значимым человеком в регионе, пройдя трудовой путь от рабочего треста «Кольстрой» до первого замглавы администрации региона. С 1996 года Юрий Бергер руководил финансовыми структурами, транспортными предприятиями, а также курировал «Северный завоз» на территории Кольского полуострова - масштабную госкампанию по доставке топлива, продовольствия и медикаментов в Арктику.

Управленец, предприниматель и общественный деятель, Юрий Зальевич Бергер поддерживал развитие спорта в регионе, возглавлял федерацию карате. Он был яркой творческой личностью, автором серии поэтических книг. Книги, каталоги и сборники, которые издал Юрия Зальевич Бергер, оставят о нём большую память. Будучи человеком, увлеченным историей, он бережно создавал уникальную коллекцию медалей и выпустил трёхтомный каталог экспонатов. «Собрание включает в себя свидетельства знаковых исторических событий, ключевых достижений нашей страны, нашего народа. Но главное - это застывшая в металле память о людях и их судьбах. Именно поэтому эту коллекцию я считаю ценной, а каталог - интересным и полезным не только для профессиональных историков и коллекционеров, но и для всех, кто понимает важность прошлого для ныне живущих», - говорил Юрий Бергер. Изданные им книги хранятся в музеях и библиотеках Мурманской области.

Юрий Зальевич был частым гостем наших программ, а его активная деятельность во благо Кольского Заполярья регулярно становилась поводом для новостийных сюжетов.

Светлая память о нём надолго останется в наших сердцах и памяти.

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Прощание с Юрием Бергером состоится 14 июля в 10.00 в зале на улице Радищева, 29/1. В 12.00 запланирован отъезд процессии в Мончегорск. Там Юрий Бергер будет похоронен.