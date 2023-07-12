С профессиональным праздником, или Сколько может заработать бортпроводник гражданской авиации России?

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают стюарды и стюардессы. Аналитики hh.ru выяснили, какую зарплату предлагают бортпроводникам в России на данный момент.

Сравнительный анализ рынка труда показывает, что диапазон зарплат в вакансиях для бортпроводников в России на данный момент от 63 218₽ до 217 414₽. При этом средняя предлагаемая зарплата находится на уровне 100000₽. По сравнению с летними показателями 2022 года зарплатные предложения в вакансиях для бортпроводников почти не выросли. В целом соискательские запросы совпадают с предложениями бизнеса. Так, больше трети (34%) соискателей-бортпроводников запрашивают доход до 100000₽, ещё 19% согласятся на заработок до 60000. А вот 12% ожидают зарплату не ниже 130000₽.

В разрезе столичных регионов: в Петербурге бортпроводникам могут предложить доход от 63218₽ до 100000₽, в Москве специалисты этой профессии могут заработать ещё больше: от 100000₽ до 252874₽. Одни из самых высоких зарплат бортпроводникам на данный момент предлагают также в Москве (доход до 260000₽ на руки). Для того, чтобы претендовать на такой доход кандидаты должны свободно владеть английским языком, причем как устным, так и письменным. Быть коммуникабельным, открытым, иметь желание постоянно учиться. Также у кандидата должен быть обязательно опыт работы customer service от 1 года.

В разрезе других регионов также есть достаточно высокооплачиваемые вакансии для бортпроводников:

Бортпроводник-инспектор, от 100000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/82264626, Тюмень;

Бортпроводник в гражданскую авиацию, до 100000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/82402530, Новосибирск;

Бортпроводник, от 100000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78814022, Химки.

Согласно данным сервиса «Люди в цифрах» с начала 2023 года чаще всего размещают вакансии и приглашают на работу бортпроводников Школа бортпроводников «ВЗЛЁТ», «Глобал Вижн», авиакомпания «Победа», авиапредприятие «Северсталь», авиакомпания «Азимут», авиакомпания «Меридиан», «Тарп Авиэйшн», «Аэрофлот», авиакомпания «Россия», Авиационная транспортная компания «Ямал», АММ-СТАФФ.

Между тем прямо сейчас активно ищут работу в качестве бортпроводников и указали это в информации о себе на hh.ru более 1300 соискателей. При этом в среднем на одну вакансию стюарда в России в среднем могут откликаться от 20 до 40 человек. То есть уровень конкуренции в данной профессии достаточно высокий. Наиболее активные соискатели на места бортпроводников находится в Москве, Петербурге, Красноярском и Краснодарском крае, Новосибирской, Свердловской, Тюменской области, а также Башкирии и Татарстане.

Профессия бортпроводника на данный момент в России всё ещё остаётся преимущественно женской: 72% соискателей в 2023 году в этой специализации именно женщины. Как правило, кандидаты уже имеют опыт работы по профессии более 6 лет (38% соискателей). Но при этом данная профессиональная сфера достаточно активно пополняется и начинающими кадрами: 27% соискателей не имеют опыта, но уже ищут работу по профессии бортпроводника.