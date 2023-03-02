С просьбой одолжить денег до зарплаты лучше обращаться к коллегам-мужчинам

С просьбой занять денег россияне чаще всего обращаются в банк, реже — к родственникам и друзьям. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, у кого россияне берут деньги взаймы, кому и сколько одалживают. В опросах приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

11% россиян, чтобы одолжить денег, обращаются к родственникам. 7% берут взаймы у друзей. 2% берут в долг у коллег, 1% — у работодателя. 23% россиян берут кредит в банке. 55% респондентов не берут взаймы. По сравнению с 2022 годом число россиян, обходящихся без долгов, снизилось на 5 процентных пунктов, за деньгами россияне стали чаще обращаться в банк: 23% — сейчас, 19% — в прошлом году.

Взаймы россияне чаще всего дают родственникам (22%), чуть реже — друзьям (21%). Коллегам по работе одалживают деньги 8% респондентов. Не дают денег в долг 44% опрошенных.

Респонденты моложе 34 лет чаще берут в долг у родственников (15%), а дают взаймы чаще друзьям (30%). Россияне старше 45-ти чаще обращаются за кредитами в финансовые организации (25%), а одалживают деньги чаще родне (также 25%). Мужчины дают деньги в долг коллегам охотнее, чем женщины (10 и 6% соответственно).

Родственнику россияне готовы дать взаймы в среднем 16000 рублей, другу — 11500 рублей, коллеге — 6400 рублей. Средние суммы, которые респонденты готовы одолжить друзьям и родственникам, за год практически не изменились, а вот коллегам готовы дать в долг чуть больше.

Время проведения опроса: 17—28 февраля 2023 года.