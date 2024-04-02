С проверкой кредитной истории при трудоустройстве чаще всего сталкиваются менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам и закупкам

Кредитные истории кандидатов проверяют практически в каждой четвёртой компании. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, ещё 6% компаний действуют выборочно.

13% экономически активных россиян сталкивались с проверкой кредитной истории при трудоустройстве. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием.

Среди представителей распространенных профессиональных групп проверку кредитной истории чаще вынуждены проходить те, кто имеет непосредственное отношение к прибыли и финансам, товарно-материальным ценностям. При трудоустройстве с таким испытанием доводилось сталкиваться каждому четвертому менеджеру по работе с клиентами, 23% специалистов по продажам, 21% снабженцев.

Работодатели проверяют эйчаров, т.к. они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению заработка, льгот и компенсаций (19% опрошенных), логистов (18%), продавцов и кладовщиков (по 17%).

Время проведения опроса: 24 февраля — 25 марта 2024 года.