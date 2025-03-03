С проверкой кредитной истории сталкивался каждый десятый соискатель

Каждая пятая компаний проверяет кредитные истории кандидатов при подборе на любые позиции. Среди соискателей с подобными проверками сталкивался 1 из 10. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие рекрутеры 1000 компаний и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

19% эйчаров утверждают, что в их компаниях проверяются кредитные истории кандидатов на все позиции, ещё в 4% предприятий и организаций осуществляются выборочные проверки.

Каждый десятый соискатель сталкивался с подобным в процессе трудоустройства: «Когда устраивалась в банк»; «На руководящую должность». Причём чаще о таких проверках рассказывали россияне в возрасте от 35 до 45 лет, а также те, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц (по 12%).

Юристы «SuperJob» напоминают, что выписка о кредитной истории относится к персональным данным. Работодатель может получить выписку из бюро кредитных историй только с письменного согласия соискателя, указав цель подобной проверки. Впрочем, вопросы о кредитной истории работодатели могут задать в процессе интервью или в ходе анкетирования. Однако при устройстве на работу человеку не имеют права отказать с основанием «плохая кредитная история». Согласно закону, отказ может быть связан лишь с профессиональными качествами претендента.

Время проведения опроса: 3—24 февраля 2025 года.