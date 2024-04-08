С психологами Северного флота проведены занятия по организации и проведению мероприятий психологической подготовки военнослужащих

Под руководством регионального центра психологической работы на Северном флоте прошла стажировка офицеров-психологов по организации и проведению мероприятий психологической подготовки военнослужащих.

Программа стажировки включала как занятия, направленные на совершенствование теоретических знаний, так и практическое занятие по формированию психологической устойчивости военнослужащих с использованием психологической полосы.

На базе отдельного морского инженерного полка Северного флота, на психологической полосе были созданы условия максимально приближенные к реальным боевым действиям, имитирующим возможные для личного состава стресс-факторы. Главной целью занятия было выявление необходимых в бою психологических особенностей и профессионально важных качеств военнослужащих, поддающихся дальнейшему формированию и развитию.

Впервые при проведении занятия применялся беспилотный летательный аппарат в качестве дополнительного инструмента наблюдения. Подробный разбор действий каждого обучаемого, совместный анализ видеозаписей, решение проблемных ситуаций – все эти приемы и методы обучения офицерами-психологами были применены на практике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе стажировки у специалистов психологической службы Северного флота выработалось единое понимание системы общей психологической подготовки военнослужащих, представилась возможность обменяться личным опытом по внедрению психологической подготовки в систему боевой подготовки и внести конструктивные предложения по повышению эффективности занятий.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12507994@egNews