С пятницы, 13 мая, в Мурманской области ношение масок является рекомендациейВ Мурманской области выросло число сторонников атомной энергетики
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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 14:30

С пятницы, 13 мая, в Мурманской области ношение масок является рекомендацией

На территории Мурманской области с 13 мая использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) в общественных местах,  общественном транспорте,  при посещении объектов розничной торговли, аптек,  железнодорожных вокзалов, аэропортов носит рекомендательный характер. На портале правительства Мурманской области опубликовано соответствующее постановление.

Напомним, использовать СИЗ важно ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями, гражданам из категории риска, а также всем, кто обнаруживает у себя признаки ОРВИ.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, самым действенным методом защиты от заражения COVID-19 и осложнений, возникающих после коронавирусной инфекции, является вакцинация. Чтобы не пришлось возвращать более строгие ограничения, населению региона необходимо поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета. Проходите вакцинацию и ревакцинацию вовремя.

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