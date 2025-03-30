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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.25 10:00

С рабочей поездкой Североморск посетил депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

В конце уходящей недели, вместе с главой ЗАТО Владимиром Евменьковым они побывали в новом корпусе лицея №1, возложили цветы к Огню Памяти у подножия памятника Героям-североморцам - защитникам Советского Заполярья и провели рабочее совещание.

«Накануне Евгений Алексеевич принимал участие в деловой программе Международного арктического форума «Арктика - территория диалога», где Президент России Владимир Путин анонсировал продление программы реновации ЗАТО. А сегодня на примере флотской столицы воочию убедился в важности и необходимости этой программы, - прокомментировал визит депутата Госдумы глава ЗАТО Владимир Евменьков. - Один только корпус лицея на Пионерской улице с его возможностями для многогранного и очень увлекательного образовательного процесса говорит в пользу реноваци».

«Необходимо поднять уровень проживания в ЗАТО минимум до областного центра, а может быть и выше, - считает Евгений Фёдоров. - Первоначально весь бюджет программы реновации ЗАТО составлял 8,5 миллиарда рублей на несколько лет, сейчас – по 10 миллиардов рублей из федерального бюджета ежегодно до 2030 года. Это демонстрирует насколько государство заинтересовано в качестве жизни военнослужащих и их семей, моряков, северян в целом. Наша задача – обеспечить эти решения Президента РФ с пониманием ситуации, со знанием запроса от людей – как они сами видят повышение качества жизни за полярным кругом. Это будет касаться и здравоохранения, воспитания и образования детей, досуга, модернизации жилищно-коммунальной сферы, - всего комплекса жизненно важных вопросов».

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17793-severomorsk-posetil-deputat-gosdumy-rfevgeniy-fedorov/#news-gal-4

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