С рабочих столов россиян за 9 лет исчезли фото и сувениры. Чаще всего сотрудники на виду держат смартфоны и кружки

Минимализм уходит в прошлое: за последние 9 лет число офисных сотрудников, на столах которых ничего нет, сократилось более чем вдвое. Мобильные телефоны, ежедневники, ручки и очки стали встречаться на рабочих местах чаще, а фотографии и сувениры — реже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Самый распространенный предмет на рабочем столе — мобильный телефон: он всегда рядом у каждого второго офисного сотрудника (51%), причём мужчины держат его на расстоянии вытянутой руки чаще женщин. Кружка на столе — у 13% опрошенных. У каждого десятого (10%) рядом ежедневник или записная книжка, у 7% — ручка или карандаш, у 5% — очки. Ноутбук на столе у 4% респондентов, ключи — у 3%. Причём кружку и ключи чаще можно увидеть на столе у мужчин, а зеркало и косметику — у женщин.

И лишь 13% россиян сообщили, что стараются не загромождать рабочее пространство, поэтому их стол обычно пуст.

По сравнению с 2013 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, мы стали более зависимы от цифровых технологий, а также встроили личные гаджеты и девайсы в рабочий процесс: как результат, офисные работники стали намного чаще держать под рукой свой мобильный телефон. И напротив, пустых столов в российских офисах стало меньше. Ежедневник, ручка и очки на столах у сотрудников и сотрудниц стали встречаться чаще, а фотографии и сувениры — реже.