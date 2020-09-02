С радостью бегут в столовку школяры

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с министром образования и науки Мурманской области Анной Головиной проверили, как организовано питание для детей в школе № 44. Они пообщались с директором школы и учениками, посмотрели рацион питания школьников и проверили работу пищеблока.

С 1 сентября этого года учащиеся начальных классов по закону обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Школьное питание — один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, а также их физическое и умственное развитие. Организация питания детей регламентируется санитарно-эпидемиологическими нормами, которые регулируют буквально все этапы от подготовки помещений и правил мытья посуды до перечня допустимых продуктов и норм потребления.

За 2 дня – 31 августа и 1 сентября – в социальных сетях Министерства образования и науки Мурманской области было зафиксировано около 50 обращений, связанных с организацией бесплатного питания учеников начальных классов. При выборе вида трапезы – завтрак или обед – руководство школы не учло мнение родителей. Значительная часть жалоб касалась работы школы № 44.



«Опрос родителей – это обязательное условие, которое должны были исполнить все образовательные организации. Именно родители должны решить, какое питание будут получать их дети. Какой приём пищи им удобно организовать в школе, – отметила Анна Головина. – В связи с большим количеством жалоб по школе 44 мы решили с главой администрации лично посетить образовательную организацию и решить вопрос».



Визит пришёлся на время завтрака. Детям подали рис, котлету, овощи и чай. Анна Головина и Евгений Никора попросили учеников поделиться мнением о завтраке. Как показало голосование, проведенное за обеденным столом, большинство школьников довольны завтраком. А те, кому трапеза не пришлась по вкусу, рассказали, какой они её видят.

Проверка показала, что мнения родителей при выборе питания учтены не были – школа не предоставила бланки опросов, акты и протоколы проведения очного голосования или иные документы, которые подтвердили бы правомерность решения. Министр образования и науки региона и глава администрации Мурманска поставили вопрос на особый контроль. Школе поручено провести обсуждение с родительским сообществом.



Также в социальных сетях был размещён опрос, где родители детей, обучающихся в образовательных организациях Мурманска, смогут оставить свое мнение по поводу организации школьного питания, заполнив анкету.



Помимо этого, глава администрации города Мурманска решил провести родительское собрание онлайн, чтобы разобраться с организацией питания учащихся начальной школы. Свои вопросы можно оставить в комментариях к сообщению на странице главы администрации.

Напомним, что система школьного питания в Мурманске получила своё новое развитие в 2011 году. Сегодня «Центр школьного питания» обслуживает 50 муниципальных общеобразовательных учреждений. Меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и соответствует принципам здорового питания. Во многих школах полностью отремонтированы столовые, пищеблоки, заменено оборудование.