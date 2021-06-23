С расчётами ПЗРК соединений и частей Северного флота прошли практические стрельбы

На Северном флоте завершились учебные сборы с расчётами переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Сборы проходили на базе отдельной бригады морской пехоты Северного флота. В них приняли участие военнослужащие объединений, соединений, кораблей и воинских частей флота, на штатном вооружении которых стоят ПЗРК.

Сборы продолжались 2 дня. За этот период военнослужащие изучили устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК «Игла», а также правила его применения. Они отработали действия стрелка-зенитчика при поиске скоростных воздушных целей визуально и с помощью технических средств. Прошли проверку знаний по ракетно-стрелковой подготовке и мерам безопасности при стрельбе.

Завершились сборы на полигоне соединения морской пехоты Северного флота в Мурманской области. Там состоялись боевые стрельбы по воздушным целям – осветительным минам. Стрелки-зенитчики выполняли боевое упражнение впервые. Тем не менее, практически каждая из двух десятков выпущенных ракет попала точно в цель.

Район проведения боевых стрельб был заранее закрыт для полётов летательных аппаратов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, задачи, поставленные в соответствии с планом сбора, по повышению теоретических знаний и практических навыков были выполнены в полном объеме. Подготовка большинства военнослужащих оценена на «хорошо» и «отлично». После подведения итогов все участники вернулись в пункты постоянной дислокации.