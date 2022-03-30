С расчётами зенитных ракетных систем С-300ПМ «Фаворит» Северного флота проведена тренировка по противовоздушной обороне

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-300ПМ «Фаворит» армии ВВС и ПВО Северного флота в ходе плановой тренировки по противовоздушной обороне уничтожили крылатые ракеты условного противника электронными пусками.

В ходе тренировки по охране воздушного пространства главной военно-морской базы Северного флота отработаны нормативы по развертыванию, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей. Полёт крылатых ракет и авиации условного противника имитировался аппаратурой зенитных ракетных систем.

К тренировке привлекались силы дивизиона зенитных ракетных комплексов в рамках подготовки к несению боевого дежурства. Расчёты, принимавшие участие в тренировке, показали высокую профессиональную подготовку, все отработанные нормативы выполнены не ниже, чем на оценку «хорошо».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, зенитная ракетная система С-300ПМ «Фаворит» предназначена для борьбы со средствами воздушного нападения противника, в том числе с баллистическими ракетами на дальности до 200 км и высотах полета цели от пяти метров до 40 км.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415254@egNews