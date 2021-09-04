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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.21 12:00

С региональными органами власти можно связываться по видеосвязи в МФЦ

3 сентября в мурманском центре «Мои документы» открыли «Видеоприемную МФЦ». Теперь у жителей Мурманской области появилась возможность получать консультации специалистов министерств и ведомств и обсуждать затруднительные ситуации напрямую.

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко, заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова и руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко приняли участие в открытии видеоприёмной и наблюдали за первой тестовой консультацией северянки с Министерством труда и социальной защиты региона.

«Установка таких кабин для прямой связи жителей с органами власти – мероприятие в рамках плана по повышению качества предоставление государственных услуг населению. Это действительно новый сервис, который ещё только развивается в регионах страны. Мурманская область входит в число первых, где сервис уже запущен. Я предполагаю, что он будет востребован, ведь это возможность напрямую решить вопрос, найти выход из затруднительной ситуации», – отметила Оксана Демченко.

Онлайн-консультация будет актуальна для тех заявителей, которым требуются персональные разъяснения и оценка частного случая. По опыту МФЦ, чаще всего эти вопросы касаются назначения, начисления и выплаты пособий и пенсий.

Подать заявку и получить онлайн-консультацию помогают работники МФЦ. При обращении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Также граждане могут самостоятельно подать заявку посредством персонального компьютера или смартфона на сайте МФЦ.

Сервис видеосвязи доступен на площадках муниципальных МФЦ в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше, в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.

«В дальнейшем проект планируется реализовать на всей территории Мурманской области», – уточнила руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Если для жителей областного центра видеоприемная в МФЦ – это альтернатива личному приёму в ведомстве на территории Мурманска, то для жителей муниципалитетов это ещё и экономия ресурсов на поездке в столицу региона.

Уже сейчас через видеоприемную можно получить консультации по вопросам Пенсионного фонда, государственной регистрации прав на объекты недвижимости, социальной сферы. В дальнейшем планируется круг вопросов и ведомств расширить.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, полный перечень вопросов, по которым предоставляются онлайн-консультации органов власти и организаций – участников проекта, размещён на сайте МФЦ Мурманской области.

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