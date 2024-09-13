С ростом популярности безналичных платежей люди стали задумываться об отказе от привычной формы денегАкция «Зелёный рекорд» вновь пройдёт в Мурманске
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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 16:00

С ростом популярности безналичных платежей люди стали задумываться об отказе от привычной формы денег

Многие жители крупных городов уже начали забывать, как выглядит обычный кошелёк, зато живо интересуются кошельками электронными. Запуск в широкое обращение цифровых рублей, которыми можно будет расплачиваться даже без подключения к интернету - были бы смартфоны - грозит окончательно поставить крест на наличных. Полноценная дискуссия об этом будет запущена в 2030 году, считают в «Гознаке».

Как пишет «Российская газета», причины заинтересованности государства в снижении доли наличных денег в обращении известны. Во-первых, печатать банкноты и чеканить монеты, развозить их по всей стране и вовремя заменять износившиеся экземпляры становится все дороже. Во-вторых, до конца не удалось искоренить фальшивомонетчиков, а борьба с ними - это тоже издержки. Кроме того, безналичные платежи легче контролировать и сложнее использовать в криминальной деятельности.

О том, что заняться этой темой всерьёз можно будет уже через шесть лет, заявил замгендиректора «Гознака» Георгий Корнилов на форуме «Платёжный бизнес и денежное обращение – 2024». «Это не означает, что в 2030 году уже не будет наличных денег. Это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере. Система наличного денежного обращения будет оптимизироваться, и мы должны привыкнуть, что мы будем говорить об оптимизации расходов. Наличные деньги в связи со снижением объёма платежей становятся дороже для банковской системы и для пользователей», - подчеркнул он.

По словам Корнилова, в 2023 году в России соотношение безналичных и наличных платежей составило порядка 89% и 11%. Последние 10 лет доля наличных платежей плавно снижается, и теперь ими не всегда стало можно оплатить товары и услуги.

Стоит учитывать и тот факт, что объём наличных в обращении в последние годы не сокращается, а, наоборот, растёт. По данным ЦБ, только за 2023 год он увеличился на 2 трлн рублей (до 18,4 трлн). В 2020 году было 13,4 трлн рублей.

«В этом году у нас замедлился рост, но только за счёт высокой ключевой ставки», - рассказал «Российской газете» профессор РАНХиГС Алексей Войлуков. По его словам, только 6% населения полностью отказались от наличных денег, а 7% никогда не используют безналичный расчёт. Миллионы россиян всё ещё хранят свои сбережения дома, игнорируя привлекательную доходность банковских депозитов.

«Достаточно большое количество людей, как и прежде, носит с собой наличные деньги, порядка 80% имеют как минимум 300 рублей в кармане, а чаще больше», - сказал профессор Войлуков, сославшись на исследование ЦБ. «Если посмотреть по тем суммам, которые в среднем вносят в банкоматы - то в среднем это 6,5 тысячи рублей. Это немало. Едва ли люди захотят отказываться от своих привычек», - заключил эксперт.

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