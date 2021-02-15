С сегодняшнего дня информация Системы мониторинга уборки территорий будет доступна всем

Система мониторинга уборки территорий (СМУТ), действующая на базе Центра управления регионом, продемонстрировала высокую эффективность при ликвидации последствий недавних аномальных снегопадов. Как сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис, система полностью отлажена, и с сегодняшнего дня её данные будут доступны всем желающим по ссылке.

«Система становится открытой, чтобы люди видели, где и когда какая техника работает, и, в том числе, могли сигналить, если у них возникают какие-то вопросы по поводу уборки», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также поблагодарил дорожников и коммунальщиков за напряжённую работу во время разгула стихии.

«Спасибо всем, кто мобилизовался и продолжает заниматься уборкой снега во дворах. Объём снежной массы был беспрецедентен, я благодарен северянам за терпение и понимание, поскольку уборка того или иного двора часто требовала нескольких дней. Проблемы довольно оперативно устранялись, теперь нужно всё перепроверить и в каждом дворе всё довести до конца», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что жалобы и пожелания по уборке территорий жители Мурманской области могут направлять на портал «Наш Север», сообщает региональное Министерство информационной политики.