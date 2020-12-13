С сегодняшнего дня количество курсирующих поездов дальнего следования в России увеличится, но без международных пассажирских составов

АО «РЖД» в воскресенье, 13 декабря, вводит график движения на 2020/2021 годы, в котором увеличат количество курсирующих поездов дальнего следования в России, но пока без международных пассажирских составов из-за ситуации с коронавирусом за исключением одного — в Абхазию, возвращенного в расписание ещ` ранее, следует из сообщения компании.

Напомним, «РЖД» ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. Холдинг отмечает, всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях против 583 и 433 соответственно годом ранее.

Например, в новом графике начнёт курсировать скорый поезд №115/116 Томск – Адлер, «Ласточка» №808С/808Э Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт продлит маршрут следования до горного курорта Роза Хутор, а взамен поезда №115/116 Омск – Нижневартовск начнет курсировать новый поезд №93/94 Барнаул – Омск – Нижневартовск. Поезд №347/348, соединяющий сегодня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на Новосибирск – Усть-Илимск.

Ряд поездов поменяют вокзал прибытия и отправления в Москве. Так, с января 2021 года поезда №83/84 Москва – Адлер и №109/110 Москва – Анапа будут отправляться с Киевского вокзала (вместо Курского), а поезд №99/100 Белгород – Москва – с Павелецкого вокзала (вместо Курского). Поезд №215/216 Адлер – Санкт-Петербург, ранее курсировавший только в летний сезон, станет работать круглогодично и изменит номер на №113/114.

Международных пассажирских поездов в новом графике пока не прибавится. Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Литва, Эстония и др.).

В частности, «РЖД» сообщали, что проработали с коллегами из Белоруссии назначение двух пар скоростных электропоездов «Ласточка» между Москвой и Минском, но их запуск станет возможен после возобновления железнодорожных пассажирских перевозок между странами. Глава железных дорог Белоруссии Владимир Морозов в сюжете корпоративного телевидения «РЖД-ТВ» сообщал ещё ранее о возможности запуска ускоренного поезда. По его словам, это будет дневной поезд, и время в пути между Москвой и Минском должно составить 6 часов.