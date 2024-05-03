С сегодняшнего дня начался приём заявок на конкурс грантов для предпринимателей региона на приобретение франшизы.

Субсидия предоставляется при условии софинансирования не менее 20% расходов на реализацию проекта согласно представленному бизнес-проекту и не может превышать 1 млн рублей.

Участвовать могут зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области.

Средства гранта можно потратить на: оплату паушального взноса; аренду нежилых помещений, необходимых для реализации проекта, за первый год реализации проекта (не более 15 % от суммы субсидии); рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта; приобретение основных средств, предусмотренных договором франчайзинга; ремонтные и строительно-монтажные работы по договорам, осуществление которых необходимо для ведения предпринимательской деятельности в месте реализации проекта (с предварительным расчётом-сметой).

Последний день приёма заявок – 5 июня.

С порядком предоставления поддержки можно ознакомиться на сайте МРИБИ в разделе «Государственная поддержка МСП».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, по вопросам предоставления гранта на приобретение франшизы можно обращаться к специалистам МРИБИ по телефонам: 8 (8152) 43-29-49, 8 (81555) 6-12-35, 8 (81555) 6-11-16, а также по электронной почте: grant@mribi.ru или на официальном сайте учреждения.

Напоминаем, что в регионе реализуется широкий спектр мер поддержки предпринимательства, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru