С сегодняшнего дня рыбакам-любителям Мурманской области разрешено выходить в море

При соблюдении определенных условий в Мурманской области с сегодняшнего дня разрешён выход в море на маломерных судах для любительского лова рыбы. Соответствующие изменения в обязательные правила поведения в условиях COVID-19 внесены постановлением правительства Мурманской области от 21.04.2020 № 235-ПП.

С просьбой о смягчении запретов к главе региона Андрею Чибису обратились рыбаки-любители, которые в силу введенных ограничений вынуждены были прекратить морскую рыбалку. Проблемный вопрос был рассмотрен губернатором совместно с муниципалитетами, врачами и эпидемиологами.

Использование гражданами маломерных судов допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличии регистрации по месту жительства (пребывания) на территории муниципального образования Мурманской области, где предполагается осуществлять использование маломерного судна

- использовании маломерного судна исключительно для осуществления любительского рыболовства

- наличии письменного согласования главы администрации муниципального образования, на территории которого проживает (пребывает) гражданин, с указанием срока его действия

- отсутствии у планирующего (планирующих) использовать маломерное судно признаков простудного заболевания при каждом факте его использования

- соблюдении при фактическом использовании маломерного судна социального дистанцирования и ношении средств индивидуальной защиты (маскок, перчаток)

- нахождении на борту маломерного судна в два раза меньшего количества лиц, чем это максимально допустимо в соответствии с его техническими характеристиками.