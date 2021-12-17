С сегодняшнего дня в торговых центрах Мурманской области проверка QR-кодов станет однократной

С 17 декабря в Мурманской области при посещении торговых и торгово-развлекательных центров ковид–документы, в том числе с QR-кодом, нужно будет предъявлять однократно на общем входе. В магазинах, расположенных в ТЦ и ТРЦ, проводить повторную проверку документов не требуется.

Постановление о внесение изменений в действующие правила подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Посещение организаций общественного питания и кинотеатров, в том числе расположенных в ТЦ и ТРЦ, по-прежнему осуществляется при предъявлении справки или документа с портала «Госуслуги» с QR-кодом, подтверждающего: наличие прививки против COVID-19; факт перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией; отрицательный результат ПЦР-теста; медицинский отвод от прививки против COVID-19.

Помимо этого, с 17 декабря в Мурманской области разрешённая заполняемость залов кафе и ресторанов увеличена до 70% от общего числа посадочных мест. Соответствующее предложение внес главный санитарный врач региона. Оно также закреплено в подписанном губернатором постановлении, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431732/#&gid=1&pid=1