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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.22 16:15

С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка. Войска Донецкой Народной Республики вели успешные наступательные действия, взяв под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестовое, Белоцерковка. Глубина продвижения группировки за прошедшие сутки составила 19 километров, - сообщает сегодня во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован.

1 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Всего Вооружёнными силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил. Уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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