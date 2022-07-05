С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»

Работодатели и сотрудники с 1 сентября смогут обмениваться кадровыми документами через портал госуслуг. Постановление с порядком такого взаимодействия утверждено правительством РФ.

Как сообщается на сайте кабмина, решение о введении электронного документооборота будет принимать работодатель. Соискатели и работники смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять ему кадровые документы.

Инфосистема организации и портал госуслуг будут взаимодействовать с помощью типового технического решения, интегрированного с единым порталом, либо с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Электронные кадровые документы будут размещаться в «личном кабинете» сотрудника на портале госуслуг и храниться в информационной системе организации.

Как сообщает pnp.ru, правительство страны в ноябре прошлого года утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере, в соответствии с которой до 2030 года планируется реализовать четыре проекта. Один из них — «Электронный кадровый документооборот» — предусматривает цифровизацию документов, касающихся трудовых отношений и призван, в том числе, расширить возможности для развития дистанционных форм занятости.