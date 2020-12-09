С талантливыми мурманскими школьниками встретился глава муниципального образования

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретился с участниками всероссийских и международных выставок, конференций, а также соревнований молодых учёных.

В этом году команда школьников города Мурманска стала абсолютным победителем и завоевала Большой научный кубок «Будущее Севера». Этот успех стал четырнадцатым в истории проведения соревнований.

Также участник этой команды Андрей Лебедев завоевал приз на международной секции онлайн-форума научной молодёжи «Шаг в будущее», в которой приняли участие школьники и студенты первых курсов вузов из России, Китая, Индонезии, Италии, Испании и Португалии. Его работа была признана лучшей в области интеллектуальных конструкций и робототехники.

– Когда мурманские ребята добиваются таких успехов, в том числе на международном уровне, комментарии, излишни. Это в очередной раз доказывает высокий уровень нашего образования, – отметил сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Очень важно, что все работы, представленные на конкурсах, имеют прикладной характер и могут быть реализованы на территории Мурманской области.