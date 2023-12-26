С танкистами бригады Северного флота проведено занятие по вождению танков Т-80БВМ

На одном из полигонов в Мурманской области проведено занятие по вождению танков Т-80БВМ с танкистами бригады Северного флота.

В ходе занятия военнослужащие выполняли задачи по прохождению специальной трассы, оборудованной различными искусственными и естественными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами.

Механики-водители Т-80БМВ отработали навыки езды по бездорожью, преодолевая завалы, овраги, крутые подъёмы, спуски и косогоры.

Подобные занятия требуют слаженности танковых экипажей, тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

Подобные занятия позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, танк Т-80БВМ оснащён газотурбинным двигателем, адаптированным для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Он обладает высокими эксплуатационными и боевыми характеристиками, оснащён современным вооружением. Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота был полностью перевооружён на эти машины в 2019 году.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12492941@egNews