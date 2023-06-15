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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 09:20

С танкистами Северного флота проводятся практические занятия по вождению танков Т-80БВМ

Личный состав танковых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота в рамках боевой учёбы в летнем периоде обучения приступил к практическим занятиям по вождению танков Т-80БВМ.

В ходе занятия военнослужащие преодолевают специальную трассу, оборудованную искусственными и естественными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами. Также танкисты в составе колонн на максимально допустимых скоростях отрабатывают выполнение манёвров различной сложности.

Подобные занятия требуют слаженности танковых экипажей, тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

При проведении тренировок особое внимание также уделяется техническому обслуживанию боевых машин. Проводится контрольный осмотр танков, а по окончании практических занятий каждый танковый экипаж выполняет плановое техническое обслуживание и подготовку боевой машины к мероприятиям следующего дня.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Т-80БВМ – это российская модернизация танка Т-80БВ. Боевая машина оснащена многоканальным прицелом. На танке установлены 125-миллиметровая пушка, доработанный газотурбинный двигатель, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470394@egNews

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