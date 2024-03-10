С тайнами экспонатов военных времен познакомили участников Клуба старшего поколения

В областном центре продолжает свою работу Клуб старшего поколения.

В этот раз участники клуба посетили Военно-морской музей Северного флота. Экспонаты, находящиеся в нём, собирались с 1943 года. Основой экспозиции стали трофеи, документы, материалы времен Великой Отечественной войны. Каждый объект обладает способностью раскрыть непростую, но интересную историю создания, развития и становления Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота, который является несокрушимым форпостом Арктики.

Как сообщает администрация города Мурманска, участниками Клуб старшего поколения могут стать мурманчане в возрасте от 55 лет. В рамках проекта для людей пенсионного возраста еженедельно проводятся мастер-классы, концерты, кинопоказы, экскурсии, спортивные мероприятия.

Напомним, чтобы стать членом городского клуба старшего поколения, необходимо написать заявление, и обратиться в отделы по социальной поддержке в управлениях Ленинского, Октябрьского или Первомайского округов.

Дополнительная информация по телефону 45-35-17.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26893&page=1