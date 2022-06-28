С территорий дорог, улиц и дворов области вывезено свыше 4,5 тысячи кубометров мусора

Вопрос качества содержания территорий муниципальных образований Мурманской области неизменно числится в повестке еженедельных оперативных совещаний в правительстве. О проводимой работе в отчётный период 27 июня доложил курирующий заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Так, за прошедшую неделю силами почти 3000 работников и 283 единиц техники с территорий дорог, улиц и дворов вывезено 4630 кубометров мусора.

Система мониторинга уборки территорий (СМУТ) работает штатно: из 676 заданий на 100 % выполнено 640. С целью повышения качества эксплуатации СМУТ в муниципальных образованиях региона проведено внеочередное обучение ответственных специалистов.

Кроме того, во исполнение поручения губернатора, данного на прошлом оперативном совещании, Минэнерго и ЖКХ проведён анализ деятельности предприятий, осуществляющих работу в СМУТ, по внесению заданий на проведение сезонных работ. В ежедневном режиме работу осуществляют Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Никель, Заполярный, Ковдорский округ, ЗАТО Александровск, Североморск, Видяево.

Отдельно Алексей Лыженков прокомментировал результаты выездных контрольных мероприятий. Повторные проверки в Мурманске, Североморске, Оленегорске, Мончегорске и Апатитах показали удовлетворительный результат, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/