С тоннами рыбной продукции на борту атомный контейнеровоз «Севморпуть» взял курс на Санкт-Петербург

8 сентября атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Петропавловска-Камчатского в направлении морского порта Санкт-Петербург. На борту единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией общим весом 6,5 тысячи тонн.

«Экипаж судна готов обеспечить эффективную доставку грузов на линии Мурманск - Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург - Мурманск, - говорит начальник Штаба морских операций – заместитель директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян. – В прошлом году в период летне-осенней навигации мы выполнили тестовый рейс по доставке с Дальнего Востока в Санкт-Петербург рефрижераторных контейнеров. Он наглядно продемонстрировал логистические преимущества использования акватории Северного морского пути».

Планируется, что 25 сентября атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибудет в морской порт Санкт-Петербург. Рейс выполняется в рамках исполнения поручения Президента России от 7 июня 2020 года о проработке вопроса снижения стоимости рыбной продукции путем уменьшения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России, используя Северный морской путь.