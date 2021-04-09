С участками по озеленению мурманчане определились, теперь выбираем объектов благоустройства на следующий год

С 8 марта по 9 апреля в Мурманске проходил опрос, организованный комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, по выбору приоритетных мест для компенсационного озеленения, назначаемого за снос зелёных насаждений в соответствии с Порядком осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зелёных насаждений и компенсационного озеленения на территории города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587.

В анкете мурманчане выбирали один из трёх предложенных участков в своём округе. В опросе приняло участие более 850 мурманчан.

По итогам опроса определены следующие территории:

– в Октябрьском округе города – участок возле МБОУ г. Мурманска СОШ №53 (ул. Папанина, 3),

– в Первомайском округе – зелёные зоны в районе домов №№ 16-20 по улице Баумана,

– в Ленинском округе – зелёная зона в районе домов №№2-14-18 по улице Приморской жилого района Росляково (в районе стадиона).

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на специально созданной Минстроем РФ платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование по выбору объектов благоустройства на следующий год. Жители Мурманска смогут сами определить места для установки спортивных и детских площадок. В 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые наберут наибольшее количество голосов.