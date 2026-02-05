С участниками чемпионатного движения «Профессионалы» – 2025 встретились вице-губернатор Мурманской области Анна Головина и министр образования и науки Диана Кузнецова

В рамках открытия чемпионата «Профессионалы–2026» на площадке Губернаторского лицея вице-губернатор Мурманской области Анна Головина и министр образования и науки региона Диана Кузнецова встретились с участниками и наставниками чемпионатного движения по профессиональному мастерству, а также амбассадорами федерального проекта «Профессионалитет».

В ходе мероприятия подвели итоги чемпионатного сезона 2025 года и обсудили дальнейшие направления развития системы среднего профессионального образования и чемпионатного движения в Кольском Заполярье.

В 2025 году команда Мурманской области участвовала в итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата «Профессионалы». Представители области стали призёрами в шести компетенциях, завоевав четыре серебряные и две бронзовые медали. Ещё в двенадцати компетенциях конкурсанты были удостоены медальонов «За профессионализм».

Кроме того, представители региона выступили в финалах чемпионата «Профессионалы» в Калуге и Санкт-Петербурге, заняв призовые места, а также в Чемпионате высоких технологий.

«Такие встречи становятся для нас доброй традицией. Нам важно не только подвести итоги соревнований, но и в открытом формате пообщаться с ребятами и наставниками, услышать их впечатления и понять, какие решения уже доказали свою эффективность.

Развитие системы среднего профессионального образования и создание условий для самореализации талантливой молодёжи остаются для нас приоритетами в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». Мы видим, что у региона есть все условия для подготовки сильных, мотивированных участников чемпионата, способных демонстрировать высокие результаты и достойно представлять Кольское Заполярье на соревнованиях любого уровня», – отметила вице-губернатор Анна Головина.

В ходе мероприятия заместитель главы региона вручила благодарственные письма губернатора Мурманской области призёру и участникам финалов, их экспертам-наставникам за высокие достижения, профессиональное мастерство, целеустремлённость и достойное представление региона на всероссийском уровне.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова также отметила призёров межрегионального этапа и их наставников, вручив благодарности за развитие чемпионатного движения.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, с 2024 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса победители и призёры итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы» получают денежные премии: 150 тысяч рублей – за первое место, 100 тысяч рублей – за второе и 50 тысяч рублей – за третье.

Победители и призёры финалов чемпионата награждаются премиями в размере 200 тысяч рублей за первое место, 150 тысяч рублей – за второе и 100 тысяч рублей – за третье.

Эксперты-наставники, подготовившие победителей и призёров, получают денежное вознаграждение в размере 50% от суммы премии конкурсанта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561707/#&gid=1&pid=1