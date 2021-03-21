С учётом дополнительных средств в 2021 году в регионе удастся увеличить число благоустроенных дворовых территорий

В 2021 году в Мурманской области должны быть благоустроены дворовые территории 249 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях, сообщила в ходе трансляции в соцсетях «2 года за 2 часа» министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. Министерство при поддержке губернатора Андрея Чибиса не снижает количественные и качественные показатели в вопросах благоустройства дворовых территорий. Чтобы в текущем году удовлетворить все заявленные потребности муниципальных образований, по инициативе главы региона дополнительно направлено на эти цели более 444 миллионов рублей.

«Конечно, это требует очень жёсткого контроля происходящего, потому что само собой ничего не делается. Очень важно всю начатую работу доводить до конца. В этом году объём работы очень большой, но я уверен, что специалисты министерства и Центра городского развития с этой задачей справятся ещё лучше, чем в прошлом году», - прокомментировал доклад министра Андрей Чибис.

Отдельное внимание в регионе уделяется благоустройству общественных пространств. В 2021 году в Мурманской области должны быть реализованы 8 проектов-победителей и три проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, установлено не менее 70 новых детских игровых комплексов, которыми смогут воспользоваться, по самым скромным подсчетам, 30 000 человек.

Всего за 2019 и 2020 годы в Мурманской области благоустроены дворовые территории без малого 400 многоквартирных домов. Это позволило улучшить качество жизни 50 тысяч северян. Новый облик приобрели 64 общественных пространства в 24 муниципалитетах.

Кроме того, а этом году жители Мурманской области могут принять активное участие в формировании комфортной городской среды в своих городах и поселках. С 26 апреля по 30 мая на платформе Минстроя РФ пройдёт рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2022 году.