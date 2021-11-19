С учётом роста инфляции отступать от индексации пенсии нельзя – Владимир Путин

Вчера Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по социальным вопросам. Во встрече приняли участие руководитель администрации Президента Антон Вайно, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, помощник Президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, заместитель Министра финансов Павел Кадочников.

Онлайн-мероприятие было посвящено подведению итогов предыдущих бесед и совещаний, которые проводились в последнее время по вопросам социальной политики. «Мы обсуждали важнейшие вопросы, которые, безусловно, волнуют граждан, - отметил в начале разговора Владимир Путин. - Они связаны с повышением доходов, благосостояния, качества жизни людей, по большому счёту касаются каждого человека. ...Подчеркну: социальный блок – центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной Думы. В связи с этим хотел бы обозначить ряд вопросов, которые требуют совместных действий законодательной и исполнительной власти».

Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент страны сделал акцент на том, что российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, предложения по конкретным параметрам прорабатываются.

«На съезде партии «Единая Россия» говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают», - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что власти вернутся к данным предложениям в ближайшее время. «Посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели», - сказал президент.

Во время совещания были затронуты вопросы индексации размера прожиточного минимума и увеличения МРОТ.