С водолазами-спасателями Северного флота проведена тренировка по спускам под воду

Сегодня водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота провели плановую тренировку по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе с борта рейдового водолазного катера РВК-1230 водолазные специалисты отработали практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, сварочным работам и рубке троса под водой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделялось не только технике безопасности спусков, но и навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшему водолазу.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12495629@egNews